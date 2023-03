Il ladro di manoscritti che voleva solo circondarsi di libri

Il caso giudiziario era stato correttamente tradotto in termini letterari dal procuratore che lo scorso luglio aveva annunciato l’arresto. “Una storia vera che diventa un racconto morale: una svolta inattesa nella trama porta il ladro di manoscritti in tribunale”. Impeccabile, non serve neppure la presunzione di innocenza: Filippo Bernardini si è subito dichiarato colpevole. E’ stato lui a sottrarre un migliaio di manoscritti a svariate case editrici americane ed europee. Romanzi di scrittori famosi come Margaret Atwood, Ethan Hawke, Sally Rooney, e romanzi di scrittori che famosi non erano ancora. Senza tornaconto economico. Per nessuno dei manoscritti – “ms”, nelle abbreviazioni che usa la gente del mestiere: agenti, scrittori, traduttori, editor, uffici diritti – è stato chiesto un riscatto, minacciando di pubblicare il testo su internet o di stamparlo in edizioni pirata. Era successo per esempio a Quentin Tarantino, nel 2014: la sceneggiatura di “The Hateful Eight” circolava online prima che il film andasse in produzione. Furioso per la fiducia tradita (aveva dato il copione da leggere a sei persone soltanto) il regista aveva deciso di non girare più il film. Poi ci ha ripensato. E adesso, sapere che la sceneggiatura del suo prossimo e ultimo lavoro sul set (dovevano essere dieci, non uno di più) è intitolata “The Movie Critic” mette a chiunque una gran voglia di rubarla.

