La retorica vacua che ha reso la nostra Carta un mito da esaltare a prescindere

Della performance di Benigni sulla Costituzione si è parlato molto, ma generalmente in modo superficiale. C’è chi ha scritto (Marzio Breda sul Corriere della Sera) che la Carta è stata “evocata come meglio non si sarebbe potuto”, chi invece ha criticato l’attore per il modo un po’ furbo con cui ha citato solo la prima parte dell’art.11 sull’Italia che “ripudia la guerra” (ma allora, a proposito di furbizia, andrebbe pure notato che dopo aver menzionato tra i padri costituenti un democristiano, De Gasperi, Benigni ha citato due comunisti ma non il segretario Palmiro Togliatti bensì Concetto Marchesi, illustre latinista ma sconosciuto ai più, e Nilde Iotti). In realtà l’unica cosa veramente significativa della celebrazione dei 75 anni della Costituzione fornita da Benigni sta nella sua modalità vacuamente retorica, nel fatto dunque di confermare come da tempo la nostra Carta sia diventata uno slogan, un totem, un mito, qualcosa da esaltare a prescindere: “La costituzione più bella del mondo”, appunto, secondo una definizione la cui insensatezza è pari alla diffusione (quasi 3 milioni i risultati della ricerca su Google). E tutto questo, l’esaltazione a prescindere, proprio mentre ogni giorno all’opinione pubblica vengono rammentati – certo non con la potenza mediatica del Festival di Sanremo – vari limiti della nostra carta costituzionale: dai rischi per l’unità stessa del paese dopo la riforma del Titolo V alla debolezza congenita del potere del capo del governo, dall’espropriazione del potere legislativo da parte dell’esecutivo attraverso l’uso continuo della decretazione d’urgenza a quell’“esondazione” dell’ordine giudiziario nei campi riservati agli altri poteri dello stato su cui insiste da tempo Sabino Cassese. Non si poteva pretendere da Benigni che affrontasse questioni del genere, ma con la sua rievocazione della Costituzione in chiave mitica ha indirettamente confermato questo doppio binario, questa sorta di disturbo bipolare di cui soffre il nostro discorso pubblico: la Carta andrebbe riformata in vari punti / è un testo sacro e intoccabile.

