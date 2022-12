La Settimana Incom forgiò l'identità nazionale. Spunti per l'informazione futura

Nonostante gli evidenti limiti quel cinegiornale ebbe una forza quasi maieutica, perché rappresentando un paese così come lo immaginava la sua classe dirigente, finì per far aderire milioni di italiani a quegli stessi presupposti di modernità ed emancipazione. Il libro di Fiamma Lussana

Sono anni, per non dire decenni, che si parla di una riforma della Rai che inevitabilmente si incaglia tra visioni che la vorrebbero più legata al mercato e un inestricabile legame sempre più soffocante con la politica. Il cosiddetto spoils system all’italiana è infatti degenerato in un non meglio traducibile volemose bene de noantri. Di certo chi vede nello spettro della partecipazione politica solo un elemento di mero controllo non ha favorito alcuna evoluzione del discorso o riforma concreta. E in tal senso è di grande aiuto Italia in bianco e nero (Carocci, 28 euro), il testo che la storica Fiamma Lussana dedica alla riforma della “Settimana Incom” e al suo sviluppo post fascista dal 1946 al 1956.