Il “cittadino più utile di New York” che raccontò il male nascosto nei bassifondi

Jacob Riis, padre della fotografia sociale e scrittore della seconda metà dell’Ottocento, descrisse in un libro le festività della sua città adottiva e in particolare nei sobborghi poveri abitati dagli espatriati che hanno trovato una nuova casa nella Grande Mela

"Persino nella più brutta strada dei caseggiati, il Natale porta qualcosa di pittoresco e allegro. Il suo messaggio è sempre stato rivolto ai poveri e agli oppressi, e da costoro è compreso con un istintivo desiderio di rendergli onore”. In Natale nel Lower East Side (Mattioli 1885, 136 pp., 10 euro), Jacob Riis, padre della fotografia sociale e scrittore della seconda metà dell’Ottocento, racconta il Natale della sua città adottiva – New York – e in particolare nei sobborghi poveri abitati dagli espatriati nel Lower Est Side. Immigrato di origini danesi e terzo di quindici fratelli, Riis arriva nella Grande Mela a vent’anni cominciando, dopo una serie di occupazioni di fortuna, a fare il giornalista di cronaca nera per il New York Tribune e successivamente il fotoreporter per l’Associated Press.