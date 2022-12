Canto di Natale 1914. Una favola nelle trincee della Grande guerra

Esistono libri che portano in dote la possibilità, per chi legge, di dimenticare il tempo e il luogo cui si appartiene e pure, in verità, il tempo e il luogo in cui i fatti raccontati accadono, quand’anche questi abbiano segnato la Storia. Potremmo forse chiamarli favole, questi libri. Se così è, allora Mattia Signorini ne ha scritta una. Una piccola pace (Feltrinelli, 192 pp., 17 euro) racconta, quando gli eventi stringono a una conclusione, di una tregua dai combattimenti per la notte di Natale del 1914, a Ypres nelle Fiandre, dove inglesi e tedeschi combattono al fronte nella Prima guerra mondiale. Fu l’idea di un ragazzo inglese, fuciliere, fotografo, di nome William Turner come il pittore, che la voce narrante, un soldato tedesco di nuovo di passaggio per quei luoghi con il figlio, ha conosciuto – nel bosco, in fuga, in avanscoperta, imbracciando e abbassando il fucile – perché alle volte un “fucile è solo una circostanza”.

