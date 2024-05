Così il Nobel Gao Xingjian è sopravvissuto alla Rivoluzione culturale in Cina e all'esilio

Nel 2000 è stato il primo autore cinese a ricevere il premio per la lettatura. Ogni suo lavoro ha sempre destato scalpore in patria. Ha scelto l'arte come difesa da una società asfissiante

"A parte te / cosa rimane di me?”. Sono sempre le domande più piccole a contenere gli universi più grandi. Per noi – che l’infinito ce lo portiamo solo nell’animo, che arriviamo nudi in questo mondo e ce ne andiamo soltanto con un vestito, che altri hanno scelto per noi – il bisogno di restare in qualche modo, di lasciare un segno, quale che sia, del nostro breve passaggio, è forse il desiderio più grande. Lo sappiamo, e lo sanno i poeti che di questo desiderio fanno scrittura. Lo sa anche Gao Xingjian, premio Nobel per la Letteratura nel 2000, il primo a un autore cinese. “Un’andatura leggera / una traccia furtiva”. I versi citati sono suoi. L’Accademia di Svezia ha così motivato: “Per un’opera di validità universale, intuizioni amare e ingegno linguistico che hanno aperto nuove strade al teatro e al romanzo cinese”.