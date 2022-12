Azar Nafisi e le donne di Teheran, che vedono il futuro negli occhi delle loro madri

"L'Iran non si può riformare. Ora più che mai ci si è resi conto che non esiste un'alternativa alla rivoluzione". Intervista alla scrittrice iraniana

“Sto prendendo appunti e alla luce di quello che sta accadendo in Iran mi piacerebbe rivisitare il rapporto che esiste tra occidente e oriente, soprattutto attraverso la cultura. La cultura ci salverà”. A Roma, Azar Nafisi, l’autrice del bestseller mondiale Leggere Lolita a Teheran, guarda e pensa al suo paese d’origine con un sentimento che non è mai rinuncia né tantomeno accettazione, ma una reazione continua e una speranza “che non muore mai e ci salva”. In quel celebre libro pubblicato da Roberto Calasso e dalla sua Adelphi nel 2004, ci faceva scoprire l’anima delle sette giovani protagoniste che erano lo specchio della condizione femminile sotto un regime integralista, nonché figlie di una generazione appartenente a “un sistema tra i più avanzati al mondo riguardo alla condizione femminile”. “In Iran – ha spiegato lei che è oggi cittadina americana – la lotta di liberazione delle donne risale all’inizio del secolo scorso ed è lì che hanno ottenuto il diritto di voto prima di alcuni cantoni della Svizzera. In Iran le donne combattono non perché sono occidentalizzate, ma perché vanno indietro nel tempo a quando erano libere”.