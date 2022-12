La protesta in Iran va avanti da 100 giorni

Cento giorni di proteste è un tempo lungo ed eroico in un paese come la Repubblica islamica d’Iran, dove la repressione è il metodo di controllo normalmente utilizzato per conservare il potere del regime. Resteremo cento giorni ancora e altri cento, gridano i manifestanti, scandendo i numeri della loro resistenza e delle loro vittime, cinquecento e più, e poi migliaia (quasi ventimila) incarcerati in quelle prigioni in cui avvengono torture, stupri, istigazioni al suicidio di cui difficilmente sapremo la portata – almeno finché c’è il regime.

