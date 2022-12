L'esperimento a Palazzo Rhinoceros e un caffè con Azar Nafisi e Jhumpa Lahiri

“La letteratura è libertà”, ci ha ricordato l’autrice di Leggere Lolita a Teheran (Adelphi) alla fiera Più Liberi Più Liberi - conclusasi con oltre 100mila presenze. Insieme a lei, al bar, il premio Pultizer, Paul B. Preciado e Alessandro Barbero

Le stagioni, che confusione! Per il meteo, sì, ma non solo. Natale è alle porte, ma a Palazzo Rhinoceros by Jean Nouvel è già febbraio con l’esperimento espositivo Vogia de Carnoval di Alda Fendi e Raffaele Curi. L’Arco di Giano è alle spalle, ma sembra di essere a Venezia grazie a una scenografica immersione nel mare che ci fa restare asciutti, tra pitture antiche, innovazione tecnologica, Bellini e Goldoni, il Mose e gli sbarchi dei migranti, le proteste in Iran e Azar Nafisi.

“La letteratura è libertà”, ci ha ricordato l’autrice di Leggere Lolita a Teheran (Adelphi), qualche giorno prima, alla fiera dell’Eur Più Liberi Più Liberi -conclusasi con oltre 100mila presenze- dopo un caffè col premio Pultizer Jhumpa Lahiri, Paul B. Preciado e Alessandro Barbero. Il prof. più amato d’Italia ricorda che i gatti sono stati addomesticati per la prima volta 10 mila anni fa in Oriente e che oramai sono ovunque, anche al Sistina dove la prima di Cats di Massimo Romeo Piparo con Malika Ayane è stata un trionfo. Poi tutti a Casa Dante per il 37esimo Premio Solinas. Cin cin con Annamaria Granatello, Anema e Core del Premio, Nevina Satta, i giurati, i premiati, Francesca Solinas e la sua musica free flow, oggi necessaria più che mai.