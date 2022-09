Ricchi e fricchettoni

L’ascensore sociale, in Italia, non è che abbia mai funzionato molto. Nel film più bello mai fatto sui ricchi italiani, “Il vedovo”, Alberto Sordi, imprenditore fallito romano, le prova tutte per emanciparsi dalla moglie Elvira (Franca Valeri), invece valente capitalista milanese che lo chiama “cretinetti”. Fallisce come costruttore di ascensori, allora progetta di farla fuori, in un incidente d’ascensore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE