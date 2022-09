Lotta di classe e jet privati

In Francia è esplosa la polemica sui jet privati. Lo “scandalo” più recente è stato il viaggio del Psg, la squadra di calcio di Parigi, che per la trasferta di Nantes è andata in aereo anziché in treno o pullman. Durante la conferenza stampa, alla vigilia della partita di Champions con la Juventus, alla domanda sulle critiche degli ecologisti sull’uso dei jet per le tratte brevi l’allenatore Christophe Galtier ha risposto ironicamente di valutare “un carro a vela per il prossimo viaggio”. La risposta ha fatto ridere il campione del Psg Kylian Mbappé, poi immediatamente attaccato per la sua insensibilità ambientale dopo che le immagini della sua risata hanno fatto il giro dei social. “La reazione di Galtier e Mbappé dimostra quanto siano lontani dalle questioni del riscaldamento globale”, ha detto il ministro della Transizione energetica Agnès Pannier-Runacher.

