Giovanni Papini, un uomo contro

Giovanni Papini è sempre stato giovane e vecchio. Al tempo stesso. E’ un’impressione persino dalle fotografie, con quel viso acerbo di ranocchio, precocemente maturo già da ragazzo a fine ’800 eppure a suo modo sempre innocente con la bocca schiusa sulla faccia che via via si ispessisce e accartoccia di rughe, fino alla morte nel secondo dopoguerra. E’ una commistione che – almeno per chi scrive – faceva tutt’uno con la sua scoperta a diciassette anni, negli ingialliti Vallecchi della biblioteca del liceo o nei pomeriggi di pennica in Calabria, dove le case scavate nella roccia assolata a gibbosa facevano da sfondo alle peregrinazioni del suo Gesù nella Vita di Cristo, lettura che lo stesso Ratzinger avrebbe definito entusiasmante. E’ una caratteristica forse di tanti libri letti a quell’età che spesso non possiede ancora i mezzi per tuffarsi nel contemporaneo e – per suggestioni scolastiche e una intrinseca fame di sicurezza – si volge al passato per muovere i primi passi. I classici si mescolano a quella novità che sei tu stesso, alla tua vita che preme. Giovane e vecchio, dunque. Del resto, lo aveva dichiarato lui stesso: “No: io non ho mai conosciuto la fanciullezza. Non ricordo affatto d’essere stato bambino. Mi rivedo, sempre, selvatico e soprappensiero, appartato e silenzioso, senza un sorriso, senza uno scoppio di franca gioia”.

