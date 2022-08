Meglio il Manganelli corsivista dello scrittore chiuso nel guscio manieristico

Di rado i lettori “forti” sono oggi anche i più “liberi”, per usare la memorabile coppia di attributi sturziani. Più sono implicati nell’asfittica società letteraria, o comunque più considerano il Libro uno status symbol, meno questi lettori resistono alle mode. Spesso trattano certi editori come marche di profumi o vestiti, giudicandoli a priori garanzia di qualità, e ne ostentano i prodotti per segnalare che appartengono al club. In questo senso è riuscita ad Adelphi un’operazione commerciale straordinaria: potrebbe pubblicare un volume del tipo “Marco Travaglio – Editoriali”, e suscitare nei suoi fan la suggestione che perfino quella prosa da Z-movie sia circonfusa di un’aura nobile da finis Austriae.

