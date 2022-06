L'infinito Arbasino che rimarrà per sempre

Terminato il primo convegno mai dedicato ad Alberto Arbasino, omaggio di quell’accademia che lui spesso e volentieri sfotteva. A due anni dalla morte, nella sede modernissima e vagamente californiana del dipartimento di Studi linguistici e letterari di Padova, “Arbasino, e poi”, una specie di Bilderberg arbasiniano, di “Arbasin porn”, dove si son succeduti gli interventi dei meglio esperti, a chilometri zero e non, cattedratici e non, come chi scrive.

