La rivincita degli scrittori rifiutati dagli editori e che si esaltano su Facebook

C’è ormai qualcosa di commovente in Facebook. In un universo virtuale che è la versione aggiornata di “Bouvard e Pécuchet”, e dove tutto diventa un involontario pastiche, le persone prendono ancora la parola per “tenere un discorso”, o per dialogare a lungo come epistolografi di un secolo fa. Qui sta il pathos, o se si vuole il lato patetico e letterario del “social dei vecchi”. Ma questo sterminato diario in pubblico, in cui basta un clic per passare da un’atroce tragedia privata a un déshabillé con citazione di Roth, è letterario anche nel senso che ha permesso a molti iscritti di sviluppare un’opera a puntate, la quale probabilmente non sarebbe mai nata altrove. Le pagine di Zuckerberg rivelano soprattutto quei tipi di scrittori oggi rifiutati da un’insipida editoria a compartimenti stagni: gli epigrammisti, i diaristi, gli autori di scampoli autobiografico-satirici alla Arbasino (i cui libri e i cui fax ai giornali erano un Facebook ante litteram). Faccio due esempi. Antonio “Yanez” Iannizzotto, come un Serra che non schifa i social, pubblica su Fb un suo quotidiano “Cuore”: ma un “Cuore” di quella destra sovranista e anti bergoglista, anti ucraina e anti virologi, che è sempre piuttosto truce e che lui rende chissà come spiritosa. “Non è tanto per i russi”, scriveva in un post di qualche tempo fa, “è perché per la prima volta possiamo invocare la pace, l’Onu, il Papa, il nonno partigiano” e mettere “quei meravigliosi occhialetti tondi arancioni”.

