Emma Bonino: "La missione di pace di Salvini? Ma per favore! Se ne stia a casa"

Senatrice Bonino, ha visto che Matteo Salvini vuole andare in Ucraina a portare un ramoscello di pace? “Cos’è una provocazione? Guardi che non ci casco. Oggi non mi sono messa il burrocacao sulle labbra. Meglio se sto zitta”. Ma scusi, non è un concetto veramente radicale quello di frapporre il proprio corpo tra le armi e la popolazione civile, mettere i boots on the ground per farsi portavoce delle istanze degli ucraini assediati da Putin? “Se ho capito bene, siamo alla caricatura pacifista. Mi permetta di dire almeno una cosa. Non ho alcuna intenzione di commentare le stupidaggini di Salvini, condite dallo stesso metodo: e cioè spararla quanto più grossa possibile in modo fulmineo, sperando che qualcuno abbocchi e le vada dietro. Il dramma degli ucraini è già abbastanza serio per aggiungere un elemento di grottesco. E’ meglio che se ne stia a casa”.

