Da Mosca ad Assisi: la strana marcia per la pace di Salvini

Matteo Salvini si sente accerchiato. Dice che il Pd sfrutterà l’invasione russa dell’Ucraina per ridisegnare i confini del governo: “Vogliono mandare la Lega all’opposizione”. Soprattutto però si sente turbato. E così fa sapere che ha bisogno di pregare. Sicché di prima mattina fa rotta ad Assisi. Nella basilica dove è tumulato il corpo di San Francesco. Da solo. Tra i frati. E’ una marcia interiore, forse. Da Putin alla pace. Telefona a Mario Draghi prima del Consiglio dei ministri. Gli raccomanda di “calibrare” qualsiasi intervento. Continua a far sapere di “non essere entusiasta” dell’invio di armi in Ucraina. Ma si descrive comunque “allineato” con il premier. Perché Salvini è così ondivago?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE