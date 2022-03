Meta sta usando consulenti repubblicani per denigrare TikTok

“Il sogno sarebbe di avere titoli di giornali tipo ‘From dances to danger’, ovvero “dai balli al pericolo”. Era questo gioco di parole il “sogno” della macchina del fango voluta da Meta, già Facebook, per colpire TikTok. Lo rivela uno scoop del Washington Post dell’informatissima Taylor Lorenz e di Drew Harwell, secondo cui il gigante guidato da Mark Zuckerberg “sta pagando Targeted Victory, una delle più grandi società di consulenza repubblicane del paese per orchestrare una campagna nazionale con l’obiettivo di rivoltare il pubblico contro TikTok”. Nonostante lo zampino di Meta, l’operazione sembra preferire metodi analogici, come la pubblicazione di “editoriali e lettere al direttore nelle maggiori testate regionali” con cui seminare il dubbio e il risentimento nei confronti degli americani, soprattutto riguardo i “pericoli” che l’app della cinese ByteDance rappresenta per i più giovani. Il 12 marzo scorso, per esempio, la società di consulenza è riuscita a pubblicare una lettera alla direzione del quotidiano Denver Post firmata da un “nuovo genitore preoccupato”.

