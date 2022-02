Perché Peter Thiel lascia Meta per la politica (tendenza Trump)

L'imprenditore tedesco, considerato uno dei più potenti della Silicon Valley, saluta Zuckerberg per sostenere l'ex presidente americano alle elezioni di metà mandato in programma a novembre

Nonostante gli scandali e i timori dei più, la Silicon Valley ispira ancora un immaginario di un certo tipo: ricco, moderno, sfrenato, il ponte per il futuro, il luogo in cui le startup diventano imperi e i loro dipendenti girano in monopattino come fossero in vacanza. Una fotografia un po’ sgualcita dalle cronache degli ultimi anni, certo, ma il soft power di questa parte di California rimane. E non è nemmeno così soft, a dire il vero.