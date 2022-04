L'apocalisse culturale e la lezione di Ernesto De Martino

Come Atlante, l’uomo sostiene il mondo e deve disciplinare anche la sua fine. Cosa si può imparare dal grande antropologo e filosofo napoletano

Siamo sotto stress da fine del mondo. Un cigno nero dietro l’altro nei cieli tempestosi degli anni Venti. Un virus sconosciuto e due anni sotto scacco per pandemia. Poi l’invasione militare di un paese europeo, che il Cremlino concepisce come conflitto esistenziale e che minaccia di allagarsi e diventare guerra mondiale. Intanto il termometro segna l’implacabile crescita del riscaldamento del pianeta con le sue soglie allarmanti più o meno prossime. Un grande antropologo potrebbe dirci qualcosa sui riti che stiamo celebrando per contenere ed esorcizzare l’angoscia da apocalisse.