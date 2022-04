Profezie della catastrofe

La nuova guerra mondiale inizia non con il superamento di un confine di terra, ma con l’affondamento di una nave da guerra. Succede così in non pochi conflitti reali. Ma soprattutto in quasi tutte le guerre mondiali immaginate, da un secolo e passa a questa parte. In genere a colare a picco, e a mettere in moto un inarrestabile meccanismo di rappresaglie e controrappresaglie, non è una nave qualsiasi, ma l’ammiraglia, l’orgoglio della flotta.

Succede anche nell’ultimo romanzo di Future war fiction che ho letto. L’incidente che porterà a una guerra nucleare avviene non nel Mar Nero ma nel Mare cinese meridionale. Un ammiraglio (anzi un’ammiraglia, la parità di genere ha fatto passi da gigante nella Us Navy) decide di abbordare un peschereccio cinese apparentemente in difficoltà. L’intenzione è di prestare assistenza. Insospettisce l’ostinazione eccessiva con cui il capitano del peschereccio rifiuta che lo aiutino, anzi si oppone violentemente ad un’ispezione sottocoperta. Entra in scena dal nulla una portaerei cinese e ingiunge alla squadra americana di lasciar andare il peschereccio. Quelli rifiutano, con una punta di arroganza. Qualcosa di più pesante del medio puntato contro la Moskva che figura nell’ultimo francobollo emesso dalle Poste ucraine, andato pare a ruba. Spuntano siluri in arrivo. Nessuna delle contromisure con le quali un incrociatore americano potrebbe difendersi da un attacco del genere funziona. Tutta la sofisticatissima elettronica di cui è dotata la Us Navy è inspiegabilmente in blackout. Affondano nel giro di pochi minuti, con tutto il loro carico umano, le due cacciatorpediniere di scorta. Poi, dopo una lunga agonia per i danni subiti, anche l’ammiraglia, gioiello della flotta del Pacifico.

