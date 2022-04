Dalla Polonia all'Ucraina: le trappole dell'orrore

Nel ’39 le SS si travestirono da polacchi, fingendo massacri di tedeschi. Hitler da aggressore si spacciò per aggredito. Fu il pretesto per l’apocalisse. Da Bromberg a Katyn, la macabra danza della propaganda

Il giorno prima che le truppe e i carri armati iniziassero l’invasione, fu messa in atto un’operazione militare speciale, studiata e preparata nei minimi dettagli. I militari del paese invasore, indossate uniformi dell’esercito del paese invaso, occuparono una stazione radio. Trasmisero proclami che invitavano a uccidere, anzi a sterminare tutti quelli che erano della stesa etnia e parlavano la lingua del paese invasore. Poi si ritirarono, lasciandosi dietro numerosi cadaveri con indosso l’uniforme degli attaccanti.

Qualche giorno dopo l’invasione, ci fu, a mezza strada fra il confine e la capitale del paese attaccato, presso una cittadina di etnia mista, un’imboscata. Non a danno degli invasori, ma a danno dell’esercito in ritirata del paese invaso. Ci fu una rappresaglia. Furono fucilati dai polacchi in ritirata molti appartenenti alle milizie che fiancheggiavano gli invasori. E furono uccisi anche un numero assai maggiore di civili, compresi vecchi, donne e bambini, che non avevano altra colpa che essere della stessa “razza” degli invasori. Molti furono brutalmente linciati da una folla inferocita che li accusava di essere la “Quinta colonna” del nemico. Arrivati gli invasori tedeschi, procedettero a massacri decuplicati, centuplicati, rispetto a quelli di cui era stata vittima la loro gente.