Così cambia la guerra dei russi in Ucraina

Ora la guerra in Ucraina entra in una nuova fase e si vedranno i primi effetti della “nuova strategia” con cui Mosca decide di concentrare tutta la propria forza militare in Donbas. Le ipotesi sono due, la prima: l’esercito ucraino ci sorprende, le sue capacità superano le aspettative di tutti e anche quelle del Pentagono (è già successo una volta, molte delle previsioni degli americani erano corrette ma non quella secondo cui Kyiv sarebbe caduta in quarantotto o settantadue ore), in questo scenario i russi non riescono a prendere il sopravvento nell’est e finiscono di nuovo in stallo. Nella seconda ipotesi i russi hanno imparato dai propri errori e ne hanno corretti alcuni: arrivano preparati, riorganizzati e meglio equipaggiati, non devono coordinare un’invasione totale nel paese più grande d’Europa ma concentrarsi solo su una zona che è anche quella dove hanno già ottenuto i maggiori successi sul campo, quindi hanno una piattaforma più solida da cui lanciare i nuovi attacchi e partono in vantaggio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE