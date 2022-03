Come la propaganda bellica mistifica la realtà

Vladimir Putin ha spiegato chiaramente che quella in corso in Ucraina non è una guerra – “Guerra? Quale guerra?”, avrebbe detto l’immortale Aigor di “Frankenstein Jr” – bensì una “operazione militare speciale”. Inevitabilmente, quando le prime ritorsioni occidentali hanno provocato la caduta del rublo, molti ne hanno approfittato per twittare che Putin non aveva motivo di preoccuparsi, perché non si trattava di sanzioni, ma di una “operazione finanziaria speciale”. Sarà anche per questo che poco dopo la Russia ha deciso di “staccarsi” da internet. O almeno così la notizia è stata riportata, come se si trattasse di una spina, ed è forse anche il modo più giusto di renderne lo spirito, a metà tra “Good Bye Lenin” e “Willy il Coyote”.

