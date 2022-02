Il collasso di Mosca. Le sanzioni vere pagano

Il collasso del rublo, il drammatico aumento dei tassi al 20 per cento, lo sgretolarsi della Sberbank che sta diventando la Lehman Brothers russa. E la guerra finanziaria lanciata dall’occidente in risposta all’invasione dell’Ucraina è appena cominciata. La Bce ha avvisato ieri che le sussidiarie della prima banca di stato sono sull’orlo del fallimento in Austria, Croazia e Slovenia. Il Single Resolution Board che gestisce la risoluzione delle banche nella Ue ha sospeso i pagamenti. Non erano colpite direttamente dalle sanzioni, ma il contagio finanziario si diffonde alla velocità di un virus, anche se finora non è scattato il blocco di Swift.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE