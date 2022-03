I demoni della Russia sono tornati e spaventano il mondo

Immagini, flash, nella mente del vecchio cronista. Cose viste e sentite in queste ore, cose lette in questi anni, o molti anni fa. “Fermati pazzo”, grida Cicikov, il trafficante di anime morte, al guidatore della sua slitta che sta per sfracellarsi contro un’altra tròika che sta arrivando dalla direzione opposta. Chi si fermerà per primo?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE