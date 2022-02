L'Ucraina non è antisemita

In questi giorni di giochi di guerra attorno all’Ucraina, oltre a leggere su alcuni giornali e nel web molte voci di comprensione verso l’“accerchiato” Vladimir Putin (che intanto, sempre col pretesto degli “aiuti”, si è preso il totale controllo della Bielorussia e del Kazakistan), ci è toccato anche sentire che gli ucraini non meriterebbero solidarietà perché sono “nazionalisti e antisemiti”. A parte il fatto che ogni generalizzazione è sempre sbagliata, soprattutto se viene ripetuta con gli stessi argomenti (in rete viene puntualmente mostrata una foto di una decina di decerebrati che sventolano una bandiera con la svastica), la grande maggioranza degli ucraini, per la sua drammatica storia, non merita di essere semplicisticamente definita così (come ha ribadito pochi giorni fa anche Rav Jonathan Markowitz, rabbino della Comunità ebraica di Kiev). La realtà della questione ucraino-russa va letta nella sua complessità, con radici e intrecci storici che non possono essere ignorati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE