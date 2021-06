Grandi demoni di madre Russia

La letteratura (anche quella sovietica) ce li presenta in tutte le forme. Spesso sono buffi spiritelli, innocui e dispettosi. Da Gogol’ a Bulgakov, passando per Dostoevskij e Lermontov. Un’antologia tra sacro e profano

Secondo la religione ortodossa il Purgatorio non esiste, ma esistono soltanto il Paradiso e l’Inferno: “Questa mancanza, anziché semplificare le cose, le complica, poiché la questione delle anime non può essere ridotta a una faccenda di promossi e bocciati; l’Inferno, per gli ortodossi, assolve pertanto una doppia funzione: è da una parte, il luogo classico di dannazione e sofferenza, ma, dall’altra, è o può essere un luogo di transito e di speranza: un Purgatorio fiammeggiante dove le anime attendono l’ascesa al Paradiso”. Lo sostiene lo scrittore e traduttore dal russo Andrea Tarabbia (autore, tra l’altro, nel 2011, de Il demone di Beslan, sul massacro del 2004 nella scuola dell’Ossezia del nord) nell’introduzione alla bella e utile antologia Racconti di demoni russi, recentemente pubblicata dal Saggiatore.