J. Winterson brucia i propri libri e poi vede l'effetto che fa

La storia della letteratura abbonda di autori che abbiano bruciato i propri libri: Gogol’ colto da crisi mistica, Joyce da crisi di perfezionismo stilistico, Bulgakov da crisi depressiva, Ottessa Moshfegh da crisi climatica (le era finito il combustibile e quella già scritta era l’unica carta rimasta per la stufa). Si trattava tuttavia per lo più di manoscritti, quindi l’auto-rogo poteva essere interpretato come tecnica piuttosto radicale per procedere a tagli e revisioni. Credo invece non fosse mai accaduto che uno scrittore bruciasse l’opera del proprio ingegno perché irritato dai blurb in copertina. Lo ha fatto venerdì Jeanette Winterson. La celebre romanziera femminista ha postato su Twitter la foto di un mucchietto di propri romanzi in fiamme; per la cronaca, si distinguono “Powerbook”, “Scritto sul corpo”, “Arte e menzogne” e “Passione”. Spiace dirlo, ma questi ultimi due in Italia ormai si trovano solo in rare copie usate, senza bisogno di piromania. Più che avanzare tuttavia una serena autocritica alla propria carriera letteraria – i libri in questione coprono un lasso che va dal 1987 al 2000 – Jeanette Winterson intendeva protestare contro i “cosy little blurbs” delle nuove edizioni Penguin, “quei blurb lindi e pinti che mi fanno sembrare narrativa femminile della peggior specie!”, addirittura col punto esclamativo. “Una fantasia, un vivido sogno”, “Un bel libro, a tratti tanto bello da lasciare senza fiato”, “Brillante, intelligente, divertente e delizioso”, “Crede nell’amore e nella bellezza”: i blurb incriminati sono questi. A quanto si nota dalla foto, Jeanette Winterson ha risparmiato la nuova edizione de “Il sesso delle ciliegie”, nonostante il blurb lo trovasse “ipnotico e favoloso”.

