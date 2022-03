La paura atomica torna in Ucraina

Nella notte le truppe russe hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporižžja. Colpi d'artiglieria contro le strutture, un incendio ha fatto temere il peggio. L'agenzia atomica dell'Onu (Aiea) ha assicurato che non ci sono danni alle strutture

In poche ore la Russia è passata da un'intesa sui cordoni umanitari all'attacco a una centrale nucleare, quella di Zaporižžja, la più grande d'Europa. Tiri d'artiglieria e di mitragliatrici pesanti, un incendio a una palazzina della struttura, una di quelle dove vivono i tecnici e operai. La paura di danni e di un'esplosione, i ricordi che scivolavano all'indietro ed evocavano quel nome di cui ancora si ha paura Chernobyl.

Per quasi un'ora i soldati russi hanno ostacolato l'arrivo dei vigili del fuoco, quasi a dimostrare che stavano facendo sul serio, che il pericolo di una guerra atomica, quello evocato sabato 26 febbraio da Putin, con quel riferimento alla deterrenza nucleare e quel "conseguenze che non avete mai incontrato nella vostra storia", fosse reale. Zaporižžja non è però Chernobyl, i sistemi di sicurezza sono migliori, e, come spiegato dal segretario all'Energia americano Jennifer Granholm: "I reattori dell'impianto sono protetti da robuste strutture di contenimento e i reattori vengono spenti in sicurezza".

L'agenzia atomica dell'Onu (Aiea) ha confermato che "le attrezzature essenziali della centrale" colpita non "sono state compromesse dall'incendio e non ci sono state fughe radioattive", come per alcuni minuti fonti locali avevano fatto temere. La centrale nucleare è comunque caduta in mani russe, come confermato dalle autorità ucraine.

L'attacco della Russia ha suscitato l'immediata condanna dei leader occidentali che lo hanno definito un atto "orribile" e "sconsiderato" che ha minacciato la sicurezza di tutta l'Europa e anche della Russia. Condanne che il presidente ucraino Zelensky aveva già definito inutili, mentre aspettava ancora notizie dai vigili del fuoco che stavo spegnendo l'incendio: "Europei, svegliatevi per favore. Dite ai vostri politici che le forze russe stanno sparando alla centrale nucleare in Ucraina", aveva detto nell'ennesimo messaggio video sui social.

La paura atomica ha immediatamente contagiato le Borse di Tokyo e Hong Kong: l'indice Nikkei è sceso del 2,2 per cento e l'Hang Seng del 2,6.