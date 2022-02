Un giorno dentro a un podcast

Apri. Segui. Riproduci. La voce, i suoni, la musica. Ma non la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Quella è la radio: riempitivo in attesa delle news. In attesa di cappuccio e brioche (sì, siamo a Milano). Invece voci e musica. Una storia che inizia, come inizia la giornata. O un racconto che riprende da dov’era rimasto ieri. Intanto che ti prepari. Che esci. Che fai cyclette, che vai con la bici. Un podcast. Un modo per sentirsi raccontare. Nemmeno tanto poi nuovo, del resto. I primi file audio scaricabili in rete sono roba di vent’anni fa; nel mondo i podcast raccolgono da anni centinaia di milioni di ascolti. Persino in Italia, sempre così morbidamente indietro, i numeri sono oltre i dieci milioni all’anno. Nuova, forse da noi, è una percezione più sottile. Esiste lo spazio fisico, quello che occupiamo in casa, sul divano o sul treno. Quello che da un paio d’anni ci hanno parecchio ristretto. E c’è lo spazio degli occhi: lo spazio visivo che ha riempito sempre di più la nostra vita, in questi due anni. Riempita di Zoom, di messaggi da leggere, di streaming. Meno spazio fisico e più spazio da passare a occhi affaticati, annoiati. Poi c’è come una quarta dimensione fatta di suoni, di ascolto. Quasi un metaverso, ma senza la necessità di quel costrutto artificioso, il doppio fasullo di una vita reale. Uno posto sincero. E’ lo spazio delle voci e dell’ascolto, di una intimità fiduciosa. Dove immergersi in pace, bastano le AirPods. Forse non è un caso che l’esplosione dei podcast, in Italia, sia avvenuta in questi anni di spazi ristretti e sottratti.

