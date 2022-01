Preferisci l'Iran o vincere? Alireza ha scelto

La promessa degli scacchi ha diciotto anni e deve scegliere: la vittoria o il suo paese. Alireza Firouzja non è (ancora) il più bravo di tutti, ma è senza dubbio il più interessante dei giocatori in circolazione. E’ nato a Babol, in Iran, nel 2003. E’ il numero due al mondo e il primo, con distacco, nella sua categoria, quella degli under 20. Ha una storia particolarmente strana per gli scacchi: i genitori non sanno giocare e non sono stati loro a spingerlo ad iniziare, cosa che è avvenuta sostanzialmente per caso a otto anni. Strano anche questo, perché otto anni sono un’età già troppo avanzata perché il cervello riesca a sviluppare adeguatamente determinate tipologie di connessioni sinaptiche ritenute indispensabili per poter raggiungere i massimi livelli. Alireza è un’eccezione.

