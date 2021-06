Non è la regina degli scacchi, è la variante di Lüneburg

Il 29 maggio è morto Paolo Maurensig, per nitore stilistico uno degli ultimi scrittori di quella tradizione novecentesca che univa il centro dell'Europa all'Italia passando per Gorizia e Trieste, città azzurre. Il libro che lo ha lanciato, nel 1993, è stato “La variante di Lüneburg”, ispirato alla "Novella degli scacchi” di Stefan Zweig. Alcuni parallelismi con la recente produzione Netflix “La Regina degli Scacchi”: da una parte due maestri già affermati, rivali da prima della guerra, un deportato e un ufficiale delle SS, che giocano per la libertà di alcuni prigionieri del campo di Bergen-Belsen; dall'altra una ragazza che giocando si libera dal senso di vuoto che tende a perseguitare gli orfani riuscendo a battere in casa i venerati maestri sovietici e ottenendo così la sua vecchia, cara, americanissima affermazione individuale (la fiction è ambientata a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta); da una parte una figura difensiva – la variante di Lüneburg, appunto -, che attraverso un sacrificio mira a salvare più persone possibile in delle partite che sono una specie di Schindler's list tracciata sulla scacchiera; dall'altra la più aggressiva delle aperture, il gambetto di donna, da cui il titolo originale della produzione Netflix e dell'omonimo romanzo di Walter Trevis da cui è stata tratta la fiction, "The Queen's Gambit", ispirato, ovviamente, a una storia vera.

