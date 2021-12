Tutti quanti voglion fare podcast. Nasce l'accordo Storielibere e il Foglio

In quattro anni, la piattaforma editoriale di podcast audio fondata da Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele ha raggiunto e superato la soglia record di 10 milioni di download, grazie alle oltre 60 serie pubblicate. Dalla partnership editoriale con il Foglio sono nati i podcast "Il Figlio", "Euporn" e "Come il calcio spiega il mondo"

Complici la pandemia e il lockdown siamo tornati ad ascoltare. La civiltà dell'immagine ha riscoperto la parola e sembra che in questi anni tutti, dai pendolari annoiati ai runner in cerca di compagnia, si siano dati ai podcast. Persino il principe William, pochi giorni fa, si è messo ai microfoni, ospite di Time to Walk. In Italia non siamo certo rimasti a guardare: i dati dimostrano che il pubblico dell’intrattenimento audio è in aumento (una ricerca Nielsen segnala un più 4 per cento quest'anno, con oltre 14 milioni di ascoltatori), così come cresce il numero dei contenuti (secondo l'agenzia di comunicazione Tonidigrigio sono 25mila i podcast in italiano) e anche quello dei modelli vincenti. È il caso di Storielibere.fm, un successo italiano. Fondata nel 2018 da Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele, in quattro anni la piattaforma editoriale di podcast audio ha raggiunto e superato la soglia record di 10 milioni di download, grazie alle oltre 60 serie pubblicate.



Nel biennio 2020-21 il modello di Storielibere si è consolidato in vari ambiti consentendole di mantenere la sua leadership nel settore editoriale dei podcast free. Alle collaborazioni con prestigiosi brand – come Buddybank-Unicredit, BPER Banca, Venchi, Wolters Kluwer, Unione Nazionale Consumatori – o con istituzioni culturali e associazioni – dalla Ca’ Foscari di Venezia all'AIRC – si sono aggiunte le partnership editoriali. In collaborazione editoriale con Il Foglio, Storielibere ha realizzato la serie “Il Figlio”: così l'omonimo appuntamento settimanale con Annalena Benini ha preso voce, per raccontare amori e disastri di genitori e figli. Anche “Euporn”, l’inserto di Paola Peduzzi e Micol Flammini è diventato un podcast: un romanzo a puntate in cui si raccontano i tradimenti, le passioni, le fughe e i ritorni del matrimonio tra le 27 nazioni europee. Ultimo nato della partnership editoriale è il podcast di Claudio Cerasa “Come il calcio spiega il mondo”, in cui il direttore del Foglio, con il contributo di ospiti speciali, prova a raccontare la realtà in cui viviamo attraverso le meraviglie del pallone.