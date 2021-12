Lo sport tra sesso, bugie e omertà

Gli abusi sessuali nello sport in Italia e nel mondo. "Impunità di gregge", il libro esplosivo della giornalista Daniela Simonetti diventa un podcast. Per "uscire dal silenzio"

Immunità e impunità di gregge: un doloroso stillicidio quotidiano. Lo sport, come gli altri ambiti della vita sociale, non è immune dai casi di violenza sessuale ma spesso resta impunito. L’ultima inchiesta in ordine di tempo è quella sull’americano Rana Reder, uno dei più grandi allenatori di atletica da cui si è affrancato l’ex primatista europeo dei 100 metri Jimmy Vicaut, ora intenzionato a trasferirsi a Padova. A fine novembre c’era stata la denuncia dell’ex cestista elvetica Ludivine Tissot nei confronti dell’allenatore dell’Elfic Generation di Friburgo. Ma il mondo si è accorto che gli abusi nello sport sono fuori controllo con la condanna a 200 anni di carcere dell’allenatore della Nazionale di ginnastica americana Larry Nassar e con il post della tennista cinese Peng Shuai che ha denunciato gli abusi dell’ex premier Zhang Gaoli aprendo un caso diplomatico che si trascinerà fino alla prossima Olimpiade di Pechino.