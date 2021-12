Arriva il corso accelerato di wokeness per i nostalgici di “Sex and the City”

Benvenuti in “And Just Like That…”: lo spin-off che sottopone le ragazze della serie cult del Duemila alla prova dell'ideologia gender del 2021

“Woke moment”. Lo ripetono di continuo, nel programma dove Carrie Bradshaw ha la parte della “cisgender” (vuol dire: nata femmina e soddisfatta così). Si è adeguata ai tempi passando dalla rubrica al podcast: “Sono quasi un obbligo di legge”, spiega lamentandosi per il disastroso stato dell’editoria (e per l’amica Samantha che le faceva da agente, e finito il rapporto di lavoro se n’è andata a Londra). Miranda rompe subito il nuovo giocattolo: “Mi rifiuto di ascoltare i podcast”. “Ripetono” è un plurale da intendersi come singolare, a dirigere il traffico davanti ai microfoni è Che Diaz, che si definisce “queer, non binary, Mexican-Irish” (lo lasciamo in originale, in italiano bisognerebbe scegliere tra non binario e non binaria).