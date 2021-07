Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol punta sui podcast. Un accordo con Storielibere

GeMS, il secondo gruppo editoriale italiano, deterrà il 30 per cento del capitale della società fondata da Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele

Se conoscete il Foglio allora conoscete anche loro: con Storielibere abbiamo realizzato i podcast del Figlio e di EuPorn. Le storie di genitori e figli raccolte nell'inserto di Annalena Benini sul nostro quotidiano, ogni venerdì si trasformano in puntate audio, che dal 2019 vanno in onda su tutte le principali piattaforme di ascolto. E, tutti i giovedì, anche la rubrica settimanale del Foglio curata da Paola Peduzzi e Micol Flammini diventa un podcast. Un romanzo a puntate per raccontare i tradimenti, le passioni, le fughe e i ritorni del matrimonio tra 27 nazioni europee.

Pubblicità

Oggi il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS) e Storielibere hanno firmato un accordo che li impegna ad avviare un cammino comune nello sviluppo dei podcast audio. In base all’accordo, GeMS - il secondo gruppo editoriale italiano - deterrà il 30 per cento del capitale della nuova Storielibere. "Abbiamo scelto di farci accompagnare nel mondo dei podcast da Storielibere, la società che in questi ultimi anni meglio ha dimostrato di saper produrre serie di gran qualità in Italia”, ha detto Stefano Mauri, presidente e ad GeMS.

La domanda degli utenti verso questo genere di intrattenimento è in rapida crescita in tutto il mondo e Storielibere, fondata da Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele nel 2018, è oggi ai vertici del settore in Italia. L'azienda produce podcast best seller che sono da anni in testa alle classifiche di iTunes e ad aprile 2021, grazie alle oltre 60 serie pubblicate, ha raggiunto la cifra record di 8 milioni di ascolti. “Questo accordo con GeMS rappresenta per Storielibere una grande opportunità", dice De Michele, che è anche ad dell'azienda. "Da un lato ci consentirà di mantenere la leadership nella generazione di serie podcast originali e dall’altro di veder crescere ulteriormente la qualità e la quantità dei contenuti audio che andremo a creare. Tutto questo grazie alla sinergia con un gruppo che ci permetterà, nel rispetto dello spirito indipendente che ci contraddistingue, di raggiungere autori prestigiosi e desiderosi di sperimentare la circolarità della propria opera".