Ecco le migliori foto Instagram dell'anno

VINCITRICE PREMIO IGERSITALIA E CATEGORIA RITRATTO Giulia Grandinetti @fotogragiulia BIANCO E NERO Yarid Bandilli @yb.photographer DRONE PHOTOGRAPHY Alessio Rossi @photoreds FOOD PHOTOGRAPHY Alessandra Favaro @iperlocale MENZIONE ROMA CAPITALE Davide Bergamini @davidebgm PAESAGGIO ITALIANO Pier Luigi Aldinucci @pierlu__igi PROGETTO A LUNGO TERMINE Giacomo Martelli @sensei__ph STREET PHOTOGRAPHY Raffaella De Luise @rdeluise TRAVEL PHOTOGRAPHY Davide Bergamini @davidebgm

Corpi, natura e città. Unico requisito: che sia una pic su Instagram. È l'iniziativa di IgersItalia, la più grande e consolidata community italiana di content creators legata al mondo della promozione del territorio e della produzione di contenuti multimediali: anche quest'anno ha assegnato un Premio fotografico nazionale per i migliori scatti pubblicati sul "social network visuale per eccellenza". Il premio, patrocinato Patrocinato dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale, è stato vinto da Giulia Grandinetti che si è aggiudicata il titolo di "Igers dell'anno 2021". Nella gallery in alto tutte le foto premiate per le otto categorie, dal paesaggio al bianco e nero.