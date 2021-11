La nuova sfida del fotogiornalismo spiegata dal premio Cartier-Bresson 2021

“La buona fiction ha sicuramente a che fare con la verità. Inventa storie di fantasia, ma capisci perfettamente che ciò che sta comunicando è qualcosa di reale”. Sarebbero parole scontate se uscissero dalla bocca di un romanziere o di un regista, meno se a pronunciarle è Carolyn Drake, fotografa dell’agenzia Magnum, vincitrice del “Prix Henri Cartier-Bresson 2021”. Il riconoscimento della Fondazione dedicata al maestro parigino della fotografia le arriva proprio per la sua ricerca al confine tra documentazione e fiction. Dopo aver viaggiato in Europa e Asia per quasi dieci anni, Drake torna negli Stati Uniti nel 2013 e si trasferisce a Water Valley, una piccola cittadina rurale del Mississippi. Lì lavora al libro Knit Club (TBW, 2021), dedicato a un’enigmatica comunità di donne di cui è entrata a far parte. Le protagoniste sono accomunate da credenze misteriose e dalla passione per i lavori manuali (“to knit” significa “lavorare a maglia”). Liberamente ispirata allo stile letterario di “Mentre morivo” di William Faulkner, mescola nature morte, paesaggi e ritratti domestici tessendo un racconto di fantasia che cerca di mettere in discussione gli stereotipi della rappresentazione della figura femminile. Ora, su proposta di Clément Chéroux, direttore del dipartimento di Fotografia del MoMa, la HCB Foundation l’ha premiata finanziandole un progetto – titolo provvisorio “Centaur” – che continua il lavoro di fiction documentaria di “Knit Club” dal punto di vista della figura maschile per, come dice lei stessa, “esplorare la stessa realtà, lo stesso luogo da un’altra angolazione, cercando una verità forte quanto la finzione”.

