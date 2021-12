Le stories di Instagram alla Scala sono ormai una prima nella prima

Alla prima della Scala mancavano solo i Måneskin. Per il resto, c’erano più o meno tutti. Altro che Milano asburgica! Anno dopo anno, in un’escalation inesorabile, la prima si trasforma sempre di più in uno scintillante preludio del Festival di Sanremo. Una prova generale dello show nazional-popolare. Solo molto più instagrammabile. Le scene di Davide Livermore per questo “Macbeth” assai “distopico” e tetro, che si ispirava a “Inception” di Christopher Nolan (e dunque labirinti e carceri di Piranesi, illusioni ottiche, vetrate, cristalli) rievocavano casomai le spericolate, pacchianissime costruzioni scenografiche dell’Eurovision, come la rete scintillante di diamanti viola dell’edizione israeliana del 2019. L’Opera, si sa, è anche questo. E la scala (intesa come attrezzo scenico) è del resto uno dei simboli di Sanremo. Alla prima del 2016 (una “Madama Butterfly” sempre con Chailly sul podio), Alfonso Signorini si presentò avvolto in un drappo rosso, come un’eroina della serie “Handmaid’s Tale” (anche lei distopica). L’altra sera c’erano Dago con la gonna lunga giapponese, Cesare Cremonini con la mamma, Manuel Agnelli, Diodato, Emma Marrone, Marracash, come in una gita fuori-porta di “X-Factor” (a quando il talent per soprano?) Per la prima volta, ecco anche “l’estetista cinica” con le piume e un ospite-premio al seguito: la prima iscritta alla sua newsletter (Stefania, “che abita vicino Roma e fa la psicologa”), perché “le cose belle vanno condivise”. I Ferragnez, invece, erano a Saint Moritz.

