Fossi donna mi offenderei dell'ecofemminismo

A Glasgow si sono riunite per una giornata intera le donne contro il "climate change". La nuova trovata per evadere dal tedio è lo specifico femminile come risorsa contro il maltrattamento patriarcale della natura e degli animali

Se questo mondo rintronato voleva trovare un modo per incrementare lo scetticismo verso la chiacchiera verde-apocalittica non poteva far di meglio che inventarsi una gran cerimonia di femminismo ecologista o ecologia al femminile. A Glasgow si sono riunite per una giornata intera (che poi come si fa a discutere una intera giornata rigorosamente del nulla, chissà) le donne che vogliono salvare il pianeta, nuova commedia di satira aristofanea. Fosse per i cosmetici, anche gli uomini devono rinunciare al dopobarba e agli spray, parità perfetta, e dunque?