Piantare alberi è un'idea semplice e giusta per uscire dal bla bla

Non vedo l’ora di comprarmi e leggere il nuovo libro di Antonio Pascale per Einaudi, “La foglia di fico”. Da quello che ne scrive Domenico Starnone nel Corriere non sarà solo la gran lettura di un gran racconto e saggio, Pascale a questo ci ha abituato, sarà un’immersione nella nuova attualità che poi è la cosa più vecchia che ci sia. La nuova attualità sono gli alberi. Per la precisione mille miliardi di alberi da piantare entro dieci anni, una suggestione scientifica di quelle che non vengono dall’inclinazione all’insensatezza sempre castigata dall’ispettore agronomo Pascale, una proposta geniale, diretta, trasparente e originaria come l’acqua, quello che ci voleva, e con urgenza, per spegnere il bla bla dei giovanissimi salmisti della terra che brucia e il corrivo bla bla dei governativi giventisti e onusiani con le loro équipe di sapienti e futurologi. A Roma e a Glasgow hanno preso la palla al balzo.

