Può un botanico essere odiato da un gruppo di estremisti vegani? Accadde a Stefano Mancuso

Succede sempre più spesso, sul web e fuori, e a persone di professioni diversissime: fai o dici qualcosa, o lo dicono le tue opere, e per qualche motivo, di solito appeso a mezza parola – un titolo, un concetto preso di peso e non approfondito – quello che fai o dici diventa oggetto di campagne (anche bislacche) orchestrate da malmostose categorie di diffidenti, criticoni e haters, veterani o improvvisati. E in giorni come questi, in cui attorno al green pass e in generale alla scienza che si occupa di lotta al Covid fioriscono e ohimè rifioriscono leggende nere, con conseguente profluvio di stupidario internettiano sulle bacheche di questo e quel malcapitato, ci è tornata alla mente la storia quasi incredibile che coinvolse qualche tempo fa Stefano Mancuso, scrittore, botanico, docente di Arboricultura ed etologia vegetale all’Università di Firenze e fondatore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale per gli studi sul comportamento delle piante. Mancuso ha scritto molti libri sulle piante (l’ultimo è “La pianta del mondo”, Laterza, 2020), sul loro “sistema radicale” sensibile a vari stimoli, dalla temperatura alla pressione ai suoni all’umidità, sulla loro percettibilità e “intelligenza”, intesa come capacità di risolvere i problemi: le piante trovano ostacoli e risolvono, da millenni, adattandosi a tutti gli ambienti, come se avessero una specie di “cervello diffuso”.

