Caro Guterres, basta col catastrofismo climatico

Ho stima per il professor Mancuso, Stefano Mancuso, perché i vegani gli danno il cordoglio dopo che ha divulgato i pensieri e le pene delle ghiande che loro masticano al posto delle bistecche. Ne ho stima perché ieri su Repubblica ha scritto due cose sensate sul clima. Piantiamo mille miliardi di alberi per ridurre la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera (e aggiungo io: per liquidare la chiacchiera sull’orlo dell’abisso per almeno quaranta anni). Poi ha detto. Piantiamola di dire che con l’ambientalismo l’economia ci guadagna, e sempre un bel piantare è, quello che abbiamo guadagnato rovinando l’ambiente lo dovremo risputare tutto, altro che. Un tipo sincero, e un cuore semplice ma informato. Se sia parte anche lui del complotto per il Grande reset, questo francamente non lo so, ma mille miliardi di alberi, e non se ne parli più, sarebbero un dolce complemento della mia futura vecchiaia pascoliana. C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico. Io vivo altrove e sento che intorno sono nate le viole.

