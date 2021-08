No, non è questa la fine del mondo

Non ho il piacere di essere uno scienziato, ma nemmeno il dovere di esserlo. Quando si parla del caldo e del freddo nel pianeta in cui ho la residenza fiscale, del mio diritto a testimoniare idee in base a esperienza di vita e intelligenza delle cose nessuno è autorizzato a dubitare. Fa molto caldo, e caldo umido proprio insopportabile, qui dove sto. Il primo cretino che intende escludere dalla discussione puntuale sul riscaldamento globale gli assetti locali e percepibili del clima lo fulmino. Se vado a Sils in Engadina la notte fanno sei gradi, di giorno non si superano i venti, al mattino sono tredici; e i vasi di fiori nelle verande sono protetti da graziosi ombrellini che li riparano dalla pioggerellina intermittente, e se alcuni ghiacciai si sono ritirati, bè, non è un fenomeno nuovo inspiegabile antropico la mobilità dei ghiacciai, non per forza e non per modelli predittivi. Nel mio orizzonte vitale, limitato come il vostro, c’è anche questo, e non posso e non voglio cancellarlo. Non crediate di fregarmi con il permafrost siberiano, l’ondata di calore canadese, il lago boliviano desertificato, gli incendi da piromania in alcune località del Mediterraneo e altre notizie di esotismo climatico estremo che sembrano allevate e coreografate come in una danza di polli in batteria. Non ci casco.

