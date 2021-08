Incendi ovunque, dov'è L'Europa? Eccola: gli aiuti di RescEU

Il sud dell’Europa sta bruciando: in Grecia continuano le evacuazioni per scappare dagli incendi, così come in Turchia, in Macedonia del nord e nei Balcani. Anche l’Italia, come mostrano le immagini dalla Calabria, è in emergenza. Secondo il nuovo, allarmante e catastrofico rapporto dell’Onu, il cambiamento climatico è irreversibile, il tempo per reagire è quasi finito, e la situazione peggiorerà. Ma intanto si cerca di controllare questa crisi. Con l’impeccabile tempismo dei populisti catastrofisti, Yanis Varoufakis, ex ministro greco che ora guida un movimento paneuropeo euroscettico (versione sinistrorsa, se questa puntualizzazione ha ancora un senso), ha chiesto un paio di giorni fa: “Dove cavolo è l’Europa?”. Il tweet continua così: gli europei “sanno solo intervenire (per esempio chiudendo le banche) per salvare i banchieri e i loro programmi di austerità? Mai per salvare la gente normale? Bruxelles, mi fai rivoltare lo stomaco”. Sotto al suo commento ce ne sono molti altri, molto duri e molto retorici, sull’assenza europea.

