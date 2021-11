Dietro alle filastrocche “intersezionali”, il nulla

A volte mi sembra di vivere nell’“Invasione degli ultracorpi”, tra i baccelloni alieni che uno dopo l’altro prendono il posto degli umani; o in quell’invasione degli ultracorpi in miniatura che Godard girò nei primi anni Sessanta, “Il nuovo mondo”, dove un’esplosione atomica lascia intatti gli edifici di Parigi ma devasta il linguaggio e la logica. Il primo presagio, che avrebbe dovuto mettermi in guardia, è stato un cartello esibito a Milano da una manifestante dopo l’affossamento del ddl Zan. Diceva così: “Il tempo del potere maschio, etero, cis, non disabile e bianco è finito”. Il mio pensiero è corso a Flaubert – come avrebbe trattato, nel suo sciocchezzaio, una filastrocca del genere? – ma tre femministe intersezionali mi hanno subito rimesso in riga: primo, io sono un uomo cishet (nella neolingua post-atomica significa che non sono né trans né gay); secondo, sono un maschio bianco che “si permette” (sic) di ironizzare su una teoria, l’intersezionalità, creata da una donna nera. Ergo, è naturale che io sia messo a disagio da quella scritta, e farei bene a psicoanalizzare la mia paura di assediato – diciamo pure la mia “fragilità bianca”. L’ipotesi che il mio fosse, al limite, imbarazzo vicario per un cartello cringe sul “potere non disabile” non era contemplata.

