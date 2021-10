Dall'America alla Francia,  giocattoli senza genere, la nuova deriva woke

"Dopo Mr. Potato che non è più mister, la bambola Barbie che non ha né tratti femminili né tratti maschili, ora Lego decide di cancellare ‘gli stereotipi di genere’ dei suoi giocattoli” scrive Eugenie Bastie. “Non saranno più classificati per sesso, ma per tema. In California, una legge obbliga ormai i grandi negozi di giocattoli a installare entro il 2024 degli scaffali con giocattoli senza genere. Ma la storica battaglia contro i camion blu e le bambole rosa non avanza soltanto nelle grandi multinazionali e negli Stati Uniti. In Francia, un rapporto parlamentare redatto dai deputati Gaël Le Bohec (La République en marche) e Karine Lebon (Gauche radicale), in nome della delegazione per i diritti delle donne, è interamente imbevuto delle idee stravaganti dell’ideologia di genere, ramo del ‘wokismo’ che il governo, tra l’altro, proclama di voler combattere. Secondo l’ideologia di genere la differenza tra i sessi sarebbe interamente costruita nonché un prodotto della dominazione maschile. ‘La decostruzione degli stereotipi di genere, fin dalla tenera età, si iscrive così pienamente nella grande causa del quinquennio: l’uguaglianza tra donne e uomini’, proclamano gli autori.

