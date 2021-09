Per Gramsci il calcio era un modello di lealtà. Lo scopone, no. Aveva torto

Come è noto, nella politica italiana abbondano le metafore calcistiche: “Giocheremo la nostra partita. Rispettiamo gli avversari, ma non li temiamo. Il campionato è ancora lungo…”. Secondo Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, essendo invasi dal calcio in misura crescente, specie in tv, questa disciplina sportiva diventa il campo preferito dove attingere metafore popolari. Così facendo, il politico spesso accusato di far parte di una casta, si pone invece allo stesso livello dei suoi potenziali elettori. Nel 1918 Antonio Gramsci, in un articolo sull’Avanti! intitolato “Il foot-ball e lo scopone”, scrive: Osservate una partita di foot-ball: essa è un modello della società individualistica: vi si esercita l’iniziativa, ma essa è definita dalla legge; le personalità vi si distinguono gerarchicamente, ma la distinzione avviene non per carriera, ma per capacità specifica; c’è il movimento, la gara, la lotta, ma esse sono regolate da una legge non scritta, che si chiama “lealtà” e viene continuamente ricordata dalla presenza dell’arbitro. Paesaggio aperto, circolazione libera dell’aria, polmoni sani, muscoli forti, sempre tesi all’azione. Una partita allo scopone. Clausura, fumo, luce artificiale. Urla, pugni sul tavolo e spesso sulla faccia dell’avversario o… del complice. Lavorio perverso del cervello (!). Diffidenza reciproca. Diplomazia segreta. Carte segnate. Strategia delle gambe e della punta dei piedi. Una legge? Dov’è la legge che bisogna rispettare? Essa varia da luogo a luogo, ha diverse tradizioni, è occasione continua di contestazioni e di litigi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE