Camille Claudel, l'artista che la famiglia fece morire due volte

In questo edificio, al piano terra, visse e lavorò Camille Claudel dal 1899 fino al 1913, data in cui si interruppe la sua breve carriera artistica ed ebbe inizio la lunga notte dell’internamento. ‘C’è sempre qualcosa di assente che mi tormenta’, Lettera a Rodin – 1886”. I miei occhi leggono questo su una lastra in marmo accanto al portone di un bel palazzo affacciato sulla Senna, mentre passeggio sulla piccola Île Saint-Louis, in una giornata di agosto che pare novembre. Un cielo triste come tristi sono quelle poche righe vergate in memoria di una donna che oggi, perlomeno in Francia, tutti conoscono e rimpiangono. Eppure di lei, nata nel 1864 e morta nel 1943, forse non avremmo saputo mai nulla se un professore di Storia, facendo delle ricerche sul più noto fratello poeta e diplomatico Paul Claudel, non si fosse incaponito sulla vicenda tragica di Camille, pervicacemente occultata dalla famiglia. Grazie al ritrovamento di documenti, lettere e cartelle cliniche aveva scoperto che l’artista non era morta nel 1920, come fu allora dichiarato, bensì ventitré anni dopo, e che quella menzogna aveva forse lo scopo di alleggerire, se così si può dire, l’insostenibile durata della sua permanenza nell’asilo psichiatrico di Montdevergues dove fu rinchiusa per trent’anni. La storia di Camille Claudel non era dunque più un segreto anche se la maggioranza dei francesi seguitava ad associare quel cognome al famoso scrittore, fino a quando il cinema, talvolta mezzo di divulgazione insuperabile, non la consacrò definitivamente. Con il film del 1988 a lei dedicato dal regista Bruno Nuytten, la dimenticata Camille divenne un mito grazie alla bellezza di Isabelle Adjani e al vigore di Gérard Depardieu. Una fama improvvisa che ha commosso il pubblico per via dei risvolti romantici e drammatici della vicenda umana, che hanno forse distolto l’attenzione da ciò che Camille aveva più a cuore: la sua produzione artistica. E’ dunque dall’ultimo domicilio “civile” della Claudel che ha inizio il mio peregrinare parigino sulle sue tracce. Tracce solide e possenti come le sculture che ci ha lasciato, visibili in una sala del Musée Rodin in Rue de Varennes, o al Musée d’Orsay, acquirente di alcune sue opere.

